Школьники и студенты помогут подготовить Петербург к Новому году

В Петербурге комитет по градостроительству и архитектуре запустил межрегиональный архитектурно-художественный конкурс для школьников и студентов «Праздничный Петербург». Ребята должны будут сделать работы на тему «Новогодний Петербург».

Номинации конкурса:

Декоративно-прикладное искусство: оригинальные новогодние украшения.

Живопись: новогодние открытки, посвященные праздничному образу Санкт-Петербурга.

Графика: рисунки, гравюры, компьютерная графика, отражающие тему конкурса.

Рисунки победителей конкурса станут частью новогоднего оформления улиц Петербурга, а елочные украшения украсят елки главных залах Санкт-Петербургского союза архитекторов и Комитета по градостроительству и архитектуре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга выбрали живую елку для Нового года на Дворцовой площади.