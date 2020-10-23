Школьники и студенты помогут подготовить Петербург к Новому году

Школьники и студенты помогут подготовить Петербург к Новому году
Новогодние украшения в Петербурге. Фото: Baltphoto/Дарья Иванова

В Петербурге комитет по градостроительству и архитектуре запустил межрегиональный архитектурно-художественный конкурс для школьников и студентов «Праздничный Петербург». Ребята должны будут сделать работы на тему «Новогодний Петербург».

Номинации конкурса:

  • Декоративно-прикладное искусство: оригинальные новогодние украшения.
  • Живопись: новогодние открытки, посвященные праздничному образу Санкт-Петербурга.
  • Графика: рисунки, гравюры, компьютерная графика, отражающие тему конкурса.

Рисунки победителей конкурса станут частью новогоднего оформления улиц Петербурга, а елочные украшения украсят елки главных залах Санкт-Петербургского союза архитекторов и Комитета по градостроительству и архитектуре.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что жители Петербурга выбрали живую елку для Нового года на Дворцовой площади.

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