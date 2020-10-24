Москву назвали одним из лучших городов в мире

Столице России удалось занять четвертое место. Город отлично подходит для жизни, работы, инвестиций и посещений, уверены эксперты.

Москва заняла четвертое место в рейтинге лучших городов мира. Об этом сообщается на сайте мэра столицы России. Известно, что экспертов интересовало, насколько город привлекателен для туризма, проживания и ведения бизнеса.

Первое место занимает Лондон, второе место досталось Нью-Йорку, тройку лидеров замыкает Париж. После Москвы идут следующие города: Токио, Мадрид, Рим, Дубай, Сингапур, Барселону и другие мегаполисы.

Отмечается, что эксперты также смотрели, каков образ города в социальных сетях. Москва довольно часто упоминается в постах и хештегах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург в глобальном рейтинге вузов THE представили пять университетов.