За этот год Петербург кардинально обновил подвижной состав общественного транспорта

В России 25 октября отмечается День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Петербургские власти поздравили работников отрасли с профессиональным праздником и подвели промежуточные итоги обновления подвижного состава городского пассажирского транспорта.

Как сообщили в Смольном, ежедневно, в выходные и праздники, более 42 тысяч специалистов работают в городском транспорте. Несмотря на коронавирусную пандемию, этот год стал рекордным по обновлению подвижного состава общественного транспорта.

Отмечается, что на маршруты вышли более 150 новых автобусов МАЗ И ЛИАЗ, до конца года автопарки пополнятся еще почти двумя сотнями машин. В метро добавили 20 новых вагонов, еще 16 новых вагонов петербургского производства пополнят подвижной состав подземки в ближайшие месяцы.

Парк троллейбусов пополнился на 64 единицы, а до конца года общее количество троллейбусов увеличится еще на 78 единиц. В I квартале 2021 года ожидается поставка тринадцати новых трамваев.

Северная столица постепенно меняет старый транспорт на экологически чистый. Город закупает только современные модели. Уже в следующем году на маршрутах будут работать около 1,5 тыс. единиц экологически чистого транспорта.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцы смогут выбрать «народный» логотип для общественного транспорта.