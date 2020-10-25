Художник нарисовал новые гербы районов Петербурга

Художник нарисовал новые гербы районов Петербурга
Шуточные гербы петербургского художника. Фото: vk.com/tikhomirou

В Северной столице местный художник Илья Тихомиров в начале осени представил девять гербов и девизов некоторых городских районов. 25 октября он поделился второй частью работы.

Адмиралтейский район в представлении художника славится криминальными атрибутами из произведений русских классиков. На гербе можно узнать топор Раскольникова или шинель, которая принадлежит Акакию Акакиевичу, призрак которого видели у Старо-Калинкиного моста через Фонтанку.

На гербе Калининского района изображен лебедь, сделанный из старых покрышек и покрашенный краской. А девиз звучит так: «Лучше, чем кажется».

Отсылками к Красногвардейскому району на гербе стала зеленая птичка, символизирующая трамвай «Чижик», а также женщина с бидоном молока — это про Пискаревский молокозавод.

Кронштадтский район у художника ассоциируется с морем, военно-морским флотом, дамбой и ветрами.

Курортный район получил девиз «Море по колено», а на его гербе изображен пляж с высоким забором, за которым скрываются сосновые рощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский художник придумал для городских районов шуточные гербы.

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