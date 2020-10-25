В понедельник в Петербурге будет до +11 градусов

Погода в начале новой недели в Северной столице будет пасмурной. Дождя особо не будет, а воздух прогреется до +11 градусов.

Об этом свидетельствует прогноз ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» на понедельник, 26 октября.

Синоптики прогнозируют, что в первый день недели в Петербурге не будет существенных осадков. Умеренный ветер подует с южных, юго-восточных направлений.

В ночь на 26 октября в городе на Неве похолодает до +4…+6 градусов. Днем температура воздуха за окном составит от +9 до +11 градусов.

Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться. Неблагоприятных метеорологических условий не прогнозируется.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть придут холода.