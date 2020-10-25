В Петербурге в понедельник потеплеет

В Петербурге в понедельник потеплеет
Погода будет относительно теплой. Фото: unsplash

Погода ожидается облачная, осадки будут кратковременными.

В Санкт-Петербурге сегодня, 26 октября, потеплеет до плюс 11 градусов. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу. Синоптики уверяют, что ночью температура опустится до плюс 4 градусов, а вот днем воздух прогреется до 11 градусов. Ветер, гуляющий по региону, разгонится до 10 метров в секунду.

На небе будут заметны облака, также могут пойти кратковременные дожди. Атмосферное давление при этом будет меняться слабо, неблагоприятных метеорологических явлений не прогнозируется.

Напоминаем, что главный синоптик города Александр Колесов заявил, что петербуржцы пока могут не готовиться к зиме – до нее далеко.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Гидрометцентре рассказали, какая погода ждет россиян на следующей неделе.

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