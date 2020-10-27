В среду в Петербурге будет тепло и дождлив

Воздух прогреется до плюс 12 градусов.

В Санкт-Петербурге в среду, 28 октября, будет довольно теплая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу и Ленинградской области, ссылаясь на данные синоптиков.

Ночью температура воздуха опустится до восьми градусов, а днем воздух прогреется до плюс 12 градусов. Ожидается также дождь и умеренный ветер. Синоптики добавляют, что атмосферное давление будет повышаться в светлое время суток, а ночью, наоборот, понижаться.

В четверг ситуация мало изменится: будет так же тепло и облачно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теплая погода без сильных дождей ожидается в Петербурге в ближайшие две недели. Отметим, что по словам Александра Колесова, ждать резких похолоданий не стоит в начале ноября. Жители города смогут привыкнуть к глубокой и облачной осени без раннего снега и интенсивных дождей.