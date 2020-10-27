В Петербурге за два дня оштрафовали 24 человека без масок

В городе растет количество зараженных коронавирусом, так что важно соблюдать меры предосторожности.
В Санкт-Петербурге в период с 24 по 26 октября было поймано 24 человека, которые нарушили масочный режим в общественном транспорте. В отношении них составили протоколы об административных нарушениях, девять из них – в понедельник. Об этом сообщает пресс-служба комитета по транспорту.
С этой недели петербуржцев перестали пускать в метро без масок. Также будут проводиться рейды по вагонам. Это необходимо, чтобы предотвратить распространение коронавируса.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в метро Петербурга запретили снимать борьбу с нарушителями масочного режима. Планируется выписывать штрафы. При этом афишировать борьбу с безмасочниками в метрополитене не хотят.