На Римского-Корсакова загорелась крыша жилого дома

Минувшей ночью в центре Санкт-Петербурга тушили пожар на крыше жилого дома. Информация о возможных пострадавших в результате происшествия не поступала.

Об этом информирует пресс-служба петербургского главка МЧС России. Все произошло в доме №65/11 по проспекту Римского-Корсакова, что в Адмиралтейском районе города. Местные жители позвонили в экстренные службы с сообщением о пожаре в 01:11 в среду, 28 октября.

Прибывшие на место происшествия 15 пожарных установили, что горит кровля и обрешетка. Площадь пожара на крыше шестиэтажного здания достигла 20 квадратных метров. Потушить огонь удалось более чем за полтора часа. В 02:54 пожар был ликвидирован.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на Витебском проспекте 16 пожарных тушили однушку. Причины пожара устанавливаются.