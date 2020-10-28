В Петербурге рассмотрят законопроект о бесплатных лекарствах для горожан

Российские граждане могут рассчитывать на предоставление определенного перечня лекарств, изделий и продуктов. Фото: pixabay.com

Российские граждане могут рассчитывать на предоставление определенного перечня лекарств, изделий и продуктов. Фото: pixabay.com

В среду, 28 октября, на заседании Законодательного Собрания Петербурга состоится третье чтение законопроекта, регулирующего обеспечение горожан бесплатными лекарствами.

Речь идет о лекарственных препаратах, медицинских изделиях и специализированных продуктах питания.

Авторами законопроекта стали депутаты ЗакСа Елена Киселева, Дмитрий Тугов и Денис Четырбок. Согласно федеральному закону, российские граждане могут рассчитывать на предоставление определенного перечня лекарств, изделий и продуктов. При этом важно обеспечить актуальность федерального регистра граждан, получающих такую помощь.

Таким образом парламентарии намерены решить проблему нехватки в городских аптеках бесплатного инсулина, тес-полосок, глюкометров и других препаратов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Госдума хочет бесплатно выдавать лекарства тем, кто лечится от COVID-19 дома.