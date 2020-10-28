Дожди и тепло ждут жителей Петербурга в среду

День будет облачным и дождливым. Фото: Baltphoto

День будет облачным и дождливым. Фото: Baltphoto

Погода в Санкт-Петербурге в среду, 28 октября, будет пасмурной, но теплой. В течение дня синоптики прогнозируют небольшие дожди.

Об этом свидетельствует прогноз ведущего специалиста центра «Фобос», синоптика Михаила Леуса. Так, на погоду в среду повлияет атмосферный фронт, который уходит на восток. Благодаря ему в городе установится преимущественно облачная погода, ожидаются небольшие дожди.

Температура воздуха за окном по-прежнему существенно превышает положенные для конца октября значения. По словам Леуса, в Петербурге по-прежнему сохраняется сентябрьское тепло.

Так, днем в городе на Неве будет от +10 до +12 градусов, в Ленинградской области ожидается до +8 …+13 градусов. Ветер подует с юго-запада, его скорость составит 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление будет расти и составит 760 мм рт.ст., что около нормы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть придут холода.