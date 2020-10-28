Утром в Петербурге пробки достигли 4 баллов

В среду утром, 28 октября, петербургские автомобилисты проводят в 4-балльных пробках. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты».

По традиции, в утренний час пик водители стоят на выездах из пригородов, таких как Мурино, Металлострой, Кудрово, Красное Село, Янино-1.

Серьезная пробка сегодня наблюдается на кольце на проспекте Стачек, у метро «Кировский завод» и «Автово». На Витебском проспекте собрался затор по направлению в центр города.

В Невском районе красным цветом выделены проспект Обуховской Обороны, Володарский мост, Народная улица. В Красногвардейском районе движение затруднено у метро «Новочеркасская» и на пересечении улицы Якорная с проспектом Шаумяна и Среднеохтинским проспектом, а также на шоссе Революции и Свердловской набережной.

Кроме того, пробки наблюдаются у метро «Площадь Ленина», «Черная речка», в районе Кушелевки, на проспекте Непокоренных,

Светлановской площади и на проспекте Культуры. А на развязке КАД с Выборгским шоссе дорожную ситуацию осложняет ДТП.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что движение по Магнитогорской улице ограничат на полмесяца.