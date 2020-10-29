Петербуржцев ожидает дождливый и теплый четверг

Воздух прогреется до плюс 11 градусов.

В Санкт-Петербурге сегодня, 29 сентября, ожидается теплая и дождливая погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу.

В этот четверг днем температура воздуха поднимется 11 градусов. Ночью будет прохладнее – столбик термометра опустится до отметки в 6 градусов. Ветер, гуляющий по улицам города, разгонится до 10 метров в секунду. Ожидается облачная погода с кратковременными дождями. В целом, петербуржцы не должны замерзнуть, но одеться потеплее все равно не помешает.

Напоминаем, что в Ленобласти прогнозируют ночные туманы, которые могут стать причиной аварий. Автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что теплая погода без сильных дождей ожидается в Петербурге в ближайшие две недели.