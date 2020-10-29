Международный арктический форум состоится в Петербурге в 2021 году

Международный арктический форум в Петербурге в 2019 году. Фото: Неваспорт/Валентин Егоршин

Международный арктический форум в Петербурге в 2019 году. Фото: Неваспорт/Валентин Егоршин

Петербургские власти создали рабочую группу, которая будет заниматься организацией проведения VI Международного арктического форума «Арктика – территория диалога». Мероприятие пройдет в Северной столице в следующем году.

Как сообщили в Смольном, у Петербурга есть большой опыт и необходимая развитая инфраструктура для проведения столь масштабного и важного мероприятия. Кроме того, сотрудничество города с арктическими регионами охватывает почти все сферы экономики: промышленность, строительство, топливно-энергетический комплекс, культуру, образование, науку.

Отмечается, что благодаря форуму Петербург расширит возможности своего участия в развитии Арктики и вновь продемонстрирует весь свой потенциал и возможности в этом вопросе.

Впервые Международный арктический форму прошел в Северной столице в 2019 году. Тогда в нем участвовали более 3600 представителей российских и международных политических, научных и деловых кругов. Было подписано 45 соглашений на общую сумму 70 млрд рублей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что культурный форум в Петербурге в 2020 году не состоится.