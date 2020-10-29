На Комендантском проспекте строят новую школу на 1375 мест

Школу построят к июню 2022 года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Школу построят к июню 2022 года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В микрорайоне Каменка на Комендантском проспекте приступили к строительству новой школы, в которую смогут пойти 1375 учеников.

Как сообщают власти Петербурга, Приморский район входит в число самых интенсивно развивающихся. Он активно застраивается жилыми домами, в связи с чем здесь очень востребованы социальные объекты.

Образовательное учреждение строится на средства, предусмотренные городской Адресной инвестиционной программой. В настоящий момент подрядчик ООО «Норд-Строй» уже установил пробные сваи, ведется испытание на несущую способность.

Школа будет открыта в июне 2022 года.

Ранее Gazeta.SPb.ru показала, в 2021 году на Васильевском острове начнут строительство новых общежитий СПбГУ. Планируется, что заселить в них можно будет 1000 человек.