На Комендантском проспекте строят новую школу на 1375 мест

На Комендантском проспекте строят новую школу на 1375 мест
Школу построят к июню 2022 года. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В микрорайоне Каменка на Комендантском проспекте приступили к строительству новой школы, в которую смогут пойти 1375 учеников.

Как сообщают власти Петербурга, Приморский район входит в число самых интенсивно развивающихся. Он активно застраивается жилыми домами, в связи с чем здесь очень востребованы социальные объекты.

Образовательное учреждение строится на средства, предусмотренные городской Адресной инвестиционной программой. В настоящий момент подрядчик ООО «Норд-Строй» уже установил пробные сваи, ведется испытание на несущую способность.

Школа будет открыта в июне 2022 года.

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