Вице-губернатором Ленобласти по безопасности стал Михаил Ильин

Вице-губернатором Ленобласти по безопасности стал Михаил Ильин
Михаил Ильин. Фото: мвд.рф

В Ленинградской области сменился вице-губернатор по безопасности. Он был назначен распоряжением главы региона.

Об этом стало известно в четверг, 29 октября. Как сообщили в администрации областного правительства, должность вице-губернатора Ленобласти по безопасности занял Михаил Ильин. Распоряжение о назначении Ильина вице-губернатором подписал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

Михаил Ильин с 1989 года работал в органах внутренних дел, где дослужился до звания генерал-майор полиции. Также он занимал должности в управлении по борьбе с организованной преступностью, Центре по противодействию экстремизму, управлении по борьбе с экономическими преступлениями и коррупцией ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

С 2014 года он работал заместителем начальника полиции в главке МВД по городу и области.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ЗакС согласовал кандидатуру Малащенко на должность в правительстве Ленобласти.

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