В Сосновом Бору медсанчасть возглавил Павел Рязанов

В Сосновом Бору медсанчасть возглавил Павел Рязанов
Медсанчасть в Сосновом Бору. Фото: google.maps

Центральная медико-санитарная часть № 38 в Сосновом Бору Ленобласти будет работать под руководством нового начальника.

Об этом сообщили в четверг, 29 октября, в администрации областного правительства. Должность исполняющего обязанности начальника сосновоборской медсанчасти займет Павел Рязанов. Приказ о его назначении подписал руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

До получения должности в Сосновом Бору Павел Рязанов работал заместителем главы регионального комитета по здравоохранению и курировал вопросы организации медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-губернатором Ленобласти по безопасности стал Михаил Ильин. Распоряжение о назначении Ильина вице-губернатором подписал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.

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