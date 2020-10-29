В Сосновом Бору медсанчасть возглавил Павел Рязанов

Центральная медико-санитарная часть № 38 в Сосновом Бору Ленобласти будет работать под руководством нового начальника.

Об этом сообщили в четверг, 29 октября, в администрации областного правительства. Должность исполняющего обязанности начальника сосновоборской медсанчасти займет Павел Рязанов. Приказ о его назначении подписал руководитель ФМБА России Вероника Скворцова.

До получения должности в Сосновом Бору Павел Рязанов работал заместителем главы регионального комитета по здравоохранению и курировал вопросы организации медицинской помощи.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что вице-губернатором Ленобласти по безопасности стал Михаил Ильин. Распоряжение о назначении Ильина вице-губернатором подписал губернатор 47 региона Александр Дрозденко.