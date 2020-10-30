В Петербурге на Хэллоуин обещают туманную погоду

Пелена опустится на город ночью и утром.

В Санкт-Петербурге завтра, 31 октября, ожидается туманная погода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по городу. Пелена опустится на город ночью и утром в некоторых районах – это создаст особенную атмосферу в преддверии Хэллоуина.

Спасатели предупреждают водителей и пешеходов о том, насколько важно быть внимательными на дорогах во время тумана – видимость снижается, что становится причиной аварий.

Напоминаем, что туман уже наблюдали жители Мурино этой ночью – видимость была менее 100 метров.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что вышел новый тизер хоррора «Хэллоуин убивает» от Universal Pictures. Новый фильм — двенадцатая часть легендарной серии хорроров, выходящих с 1980-х годов. История повествует о безжалостном маньяке, который во время Хэллоуина начинает свою кровавую охоту.