Из-за футбольных матчей у «Газпром Арены» ограничат движение транспорта

Из-за футбольных матчей у &#171;Газпром Арены&#187; ограничат движение транспорта
"Газпром Арена". Фото: Baltphoto

Автомобилисты должны заранее составить свой маршрут 4 и 8 ноября.

В Санкт-Петербурге 4 и 8 ноября ограничат движение транспортных средств у «Газпром Арены» в связи с футбольными матчами, в которых принимает участие «Зенит». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Фото: скриншот с сайта ведомства

Напоминаем, что 4 ноября «сине-бело-голубые» сыграют с «Лацио» в рамках Премьер-Лиги, а 8 ноября их ожидает встреча с «Краснодаром».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Боруссия» подаст жалобу на «Зенит» из-за нелегального прохода болельщиков на матч. Фанаты представились стюардам стадиона журналистами и предоставили свои паспорта, а также справки с отрицательным тестом на коронавирус.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Газпром арена зенит ограничение движение


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Из-за футбольных матчей у «Газпром Арены» ограничат движение транспорта
Лукашенко обещает «оторвать руки» тем, кто тронет силовиков
Добровинский не переживает из-за лишения статуса адвоката
Безработный в Пулково прихватил чужие часы за 100 тысяч на пункте досмотра
Первый канал будет судиться из-за клеветы о победителях «Голоса»
«Провокации выйдут боком»: Нурмагомедов оскорбил Макрона и пригрозил ему
Петербуржец заплатит 80 тысяч за сбитого лося
Москвичи смогут сделать прививку от коронавируса в ближайший месяц