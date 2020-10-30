Из-за футбольных матчей у «Газпром Арены» ограничат движение транспорта

Автомобилисты должны заранее составить свой маршрут 4 и 8 ноября.

В Санкт-Петербурге 4 и 8 ноября ограничат движение транспортных средств у «Газпром Арены» в связи с футбольными матчами, в которых принимает участие «Зенит». Об этом сообщили в комитете по развитию транспортной инфраструктуры.

Напоминаем, что 4 ноября «сине-бело-голубые» сыграют с «Лацио» в рамках Премьер-Лиги, а 8 ноября их ожидает встреча с «Краснодаром».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Боруссия» подаст жалобу на «Зенит» из-за нелегального прохода болельщиков на матч. Фанаты представились стюардам стадиона журналистами и предоставили свои паспорта, а также справки с отрицательным тестом на коронавирус.