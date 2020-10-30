В Ленобласти ожидаются субботние заморозки

В Ленобласти ожидаются субботние заморозки
Ожидаются заморозки. Фото: pixabay.com

Столбик термометра опустится до минус двух градусов.

В Ленинградской области уже завтра, 31 октября, ожидаются заморозки. Об этом сообщает ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

В темное время суток столбик термометра опустится до минус двух градусов. Днем воздух прогреется до плюс девяти градусов. Ожидается облачная погода и кратковременные дожди.

Ветер, гуляющий по региону, разгонится до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет повышаться. Также сотрудники МЧС предупреждают о надвигающемся тумане, так что автомобилистам и пешеходам стоит быть внимательнее на дорогах.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге на Хэллоуин обещают туманную погоду. Пелена опустится на город ночью и утром.

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