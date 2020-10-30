В Петербурге отреставрировали главное здание Александринской больницы

В Петербурге отреставрировали главное здание Александринской больницы
Фасад Александринской больницы привели в порядок. Фото: Гугл Карты

На работы было потрачено почти 73 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге сегодня, 30 октября, были сняты леса с обновленного фасада главного здания исторической Александринской женской больницы на улице Маяковского. Об этом сообщили в администрации города.

Губернатор Северной столицы Александр Беглов отметил, что власти выделяют крупные суммы на реставрацию исторических зданий и медучреждение не стало исключение. На восстановление объекта потратили почти 73 миллиона рублей. Он отметил, что такие здания являются гордостью и визитной карточкой Петербурга.

Напоминаем, что за ближайшие десять лет Смольный хочет восстановить облик 255 зданий Санкт-Петербурга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге отреставрировали фонтаны на Лермонтовском и площади Победы. Горожане и туристы смогут увидеть, как они работают, весной 2021 года.

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