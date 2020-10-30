Суббота в Санкт-Петербурге начнется с тумана

Суббота в Санкт-Петербурге начнется с тумана
Синоптики прогнозируют туман. Фото: Baltphoto/Елена Яковлева

Спасатели предупреждают жителей Петербурга о тумане, который накроет город в последний день октября.

Как сообщили в городской пресс-службе главного управления МЧС России, пелена опустится на Петербург в ночь на субботу, 31 октября, продержится до утра, а после исчезнет. Автомобилистов и пешеходов просят быть особо внимательными на дорогах.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», существенных осадков в первый день выходных не ожидается. Умеренный ветер подует с востока, юго-востока.

В темное время суток в Северной столице похолодает до +5…+7 градусов, местами может подморозить до +2 градусов. Днем температура воздуха особо не изменится: будет лишь на 2 градуса теплее.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть придут холода.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
новости спб предупреждение мчс прогноз погоды туман


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Животных в зоопарках Петербурга содержат с нарушениями
Кети Топурия перестала скрывать вторую беременность
Суббота в Санкт-Петербурге начнется с тумана
Жители Ленобласти смогут задать вопрос Дрозденко
В Тосненском районе в жестком ДТП скончался водитель
Леонид Якубович рассказал о самом ценном подарке в истории шоу «Поле ...
На Обводном иномарка врезалась в здание: образовались пробки
Гагарина сместила Пугачеву в рейтинге лучших эстрадных певиц России