Суббота в Санкт-Петербурге начнется с тумана

Спасатели предупреждают жителей Петербурга о тумане, который накроет город в последний день октября.

Как сообщили в городской пресс-службе главного управления МЧС России, пелена опустится на Петербург в ночь на субботу, 31 октября, продержится до утра, а после исчезнет. Автомобилистов и пешеходов просят быть особо внимательными на дорогах.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», существенных осадков в первый день выходных не ожидается. Умеренный ветер подует с востока, юго-востока.

В темное время суток в Северной столице похолодает до +5…+7 градусов, местами может подморозить до +2 градусов. Днем температура воздуха особо не изменится: будет лишь на 2 градуса теплее.

Атмосферное давление будет повышаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть придут холода.