Съезд на развязке КАД с Приморским шоссе перекроют на месяц

Съезд на развязке КАД с Приморским шоссе перекроют на месяц
Съезд перекроют почти на месяц. Фото: ФКУ Упрдор "Северо-Запад"

Он будет недоступен для проезда с 9 ноября.

Петербуржцев предупреждают о перекрытии съезда на развязке КАД и Приморского шоссе. О запланированных работах пишет ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Съезд будет недоступен с 9 ноября по 4 декабря 2020 года. Там на протяжении месяца будут заниматься покраской пилоном. Специалисты будут трудиться в две смены, чтобы побыстрее закончить. На месте установят сигнальные фонари, барьеры и временные дорожные знаки.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на КАД у Мурино на две недели перекроют движение. На путепроводе, который проходит на железной и автомобильной дороге, будут проводить работы. Там будут менять напыляемую гидроизоляцию и восстанавливать защитный слой бетона на путепроводе.

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