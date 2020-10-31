В Петербурге начало ноября выдастся облачным, но без осадков

Воздух прогреется до шести градусов.

В Санкт-Петербурге в воскресенье, 1 ноября, ожидается облачная погода без осадков. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по городу.

Воздух прогреется до шести градусов, а ночью похолодает до плюс одного градуса. Ветер, гуляющий по улицам Северной столицы, разгонится до семи метров в секунду. Небо затянут облака, возможны кратковременные осадки, но скорее всего обойдется без них.

Атмосферное давление при этом будет мало меняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как погода влияет на заболеваемость коронавирусом. По словам специалиста, холодная погода гораздо более располагающая к передаче вируса.