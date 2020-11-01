Дорожные работы перекроют две полосы на петербургской дамбе

В понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, на мосту петербургской дамбы будет ограничено дорожное движение. Водителям будет доступна только одна полоса движения.

Как сообщили в Дирекции КЗС Петербурга, в эти дни на дамбе будут проводиться дорожные работы. В связи с этим дорожники поочередно перекроют две полосы движения на Невской и Финской сторонах. Для водителей останется лишь одна полоса, скоростной режим на ней также будет ограничен.

В дирекции принесли извинения за временные неудобства и убедительно попросили автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и следить за предупреждающими знаками и разметкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за футбольных матчей у «Газпром Арены» ограничат движение транспорта. Автомобилисты должны заранее составить свой маршрут 4 и 8 ноября.