Дорожные работы перекроют две полосы на петербургской дамбе

Дорожные работы перекроют две полосы на петербургской дамбе
Мост на петербургской дамбе. Фото: Дирекция КЗС

В понедельник и вторник, 2 и 3 ноября, на мосту петербургской дамбы будет ограничено дорожное движение. Водителям будет доступна только одна полоса движения.

Как сообщили в Дирекции КЗС Петербурга, в эти дни на дамбе будут проводиться дорожные работы. В связи с этим дорожники поочередно перекроют две полосы движения на Невской и Финской сторонах. Для водителей останется лишь одна полоса, скоростной режим на ней также будет ограничен.

В дирекции принесли извинения за временные неудобства и убедительно попросили автомобилистов соблюдать правила дорожного движения и следить за предупреждающими знаками и разметкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за футбольных матчей у «Газпром Арены» ограничат движение транспорта. Автомобилисты должны заранее составить свой маршрут 4 и 8 ноября.

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Дорожные работы перекроют две полосы на петербургской дамбе