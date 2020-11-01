Сильный ветер ждет петербуржцев в понедельник

В понедельник ветер разгонится до 15 метров в секунду. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

В понедельник ветер разгонится до 15 метров в секунду. Фото: Baltphoto/Николай Овсянников

Главное управление МЧС России по Петербургу предупреждает местных жителей о штормовом ветре, который ожидается в понедельник, 2 ноября.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер будет дуть с южных, юго-восточных направлений. Скорость его порывов в отдельных районах города может достичь 15 метров в секунду.

В ночь на понедельник в Северной столице похолодает до 0…+2 градусов. Днем воздух прогреется до +4…+6 градусов. Горожан ждет переменная облачность, преимущественно без осадков.

Атмосферное давление будет понижаться.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что синоптик рассказал, когда в Петербург и Ленобласть придут холода.