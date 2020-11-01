В Ленобласти ночью температура опустится ниже ноля

В Ленобласти ночью температура опустится ниже ноля
Ночью в Ленобласти ожидаются заморозки. Фото: pixabay

Столбик термометра опустится до минус четырех градусов.

В Ленинградской области в понедельник, 2 ноября, температура воздуха опустится ниже ноля – до минус четырех градусов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

Синоптики рассказывают, что днем столбик термометра поднимется максимум до семи градусов, а ночью похолодает до минус четырех градусов. По области будет гулять ветер, который разгонится до 17 метров в секунду. Таким образом, погода ожидается холодная и ветреная.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Роспотребнадзоре рассказали, как погода влияет на заболеваемость коронавирусом. По словам специалиста, холодная погода гораздо более располагающая к передаче вируса.

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