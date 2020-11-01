Спасатели предупреждают о сильном ветре в Ленобласти

Осторожнее нужно быть 2 и 3 ноября.

В Ленинградской области в ближайшее время ожидается сильный ветер. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону. В понедельник и вторник ветер сможет разогнаться временами до 20 метров в секунду.

Спасатели рекомендуют соблюдать все меры предосторожности, чтобы избежать несчастных случаев. Из-за непогоды могут попадать деревья или хлипкие конструкции, так что стоит держаться от них подальше и беречь автомобили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Ленобласти ночью температура опустится ниже ноля. Синоптики рассказывают, что днем столбик термометра поднимется максимум до семи градусов, а ночью похолодает до минус четырех градусов.