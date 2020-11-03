Аэропорт Пулково работает без отмен и задержек во вторник

Во вторник, 3 ноября, петербургская воздушная гавань Пулково будет работать без изменений в расписании: все самолеты отправятся вовремя.

Об этом стало известно утром во вторник. Согласно информации с электронного табло аэровокзала, петербуржцам и гостям города, которые запланировали полет на сегодня, не придется нервничать из-за задержек или отмен рейсов: все вылеты будут выполнены в назначенное время.

Сегодня пассажиры летят в российские города, а также в Ургенч, Стамбул, Анталью, Ош, Ташкент. Кроме того, петербургский аэропорт примет рейс из Рима.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что ветеринарный контроль в Пулково прошла четвертая с начала года игрунка. Игрунка обыкновенная — маленькая обезьянка весом около 250 граммов, которая обычно обитает в бразильских лесах.