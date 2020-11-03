Петербуржцы встречают утро в 4-балльных пробках

Утром во вторник, 3 ноября, ситуация на дорогах Северной столицы оценивается на 4 балла. Большинство пробок создают дорожные ограничения из-за ремонтов.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». По состоянию на 8:30, сегодня по традиции стоят выезды из пригородов. Самые серьезные пробки собрались на севере города. Красным цветом выделены улица Руставели, дороги в районе станций метро «Удельная», «Политехническая», «Лесная», «Старая деревня» и «Пионерская».

Петербургские автомобилисты стоят и на Свердловской набережной, у Красногвардейской площади, у метро «Новочеркасская». Также заторы наблюдаются на Бухарестской улице, Витебском и Московском проспектах, съезда с ЗСД на Благодатную улицу.

Кроме того, движение затруднено у всех станций метро на участке между «Кировским заводом» и «Автово»

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что из-за футбольных матчей у «Газпром Арены» ограничат движение транспорта.