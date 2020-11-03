На ремонт перекрестка на Петроградке потратят 5,9 млн рублей

На ремонт перекрестка на Петроградке потратят 5,9 млн рублей
Перекресток Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. Фото: google.maps

В Северной столице собираются отремонтировать перекресток Большой Пушкарской и Съезжинской улиц, расположенных в Петроградском районе. Работы завершат через год.

Как сообщили в Смольном, власти выбрали подрядную организацию на проведение ремонта перекрестка Большой Пушкарской улицы со Съезжинской улицей. Ремонтные работы предстоит провести АО «ГК «Омега».

Подрядчик должен отремонтировать 500 квадратных метров проезжей части и 100 квадратных метров тротуара.

Стоимость контракта составляет 5,9 млн рублей. Согласно документу, подрядная организация должна завершить ремонт перекрестка до 15 ноября следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 29 по 31 октября жителей Петербурга ждут новые транспортные ограничения в связи с ремонтом дорог.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дорожный ремонт новости спб Петроградский район


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Карелии задержан житель Петербурга, находящийся в федеральном розыске
Петербург прощается с Галиной Филимоновой онлайн: как жила и работала ...
Все парки Петергофа закрыли из-за штормового предупреждения
В Петербурге более 77 тыс. предприятий получили QR-коды для работы в ...
Новым главой «Стройтрансгаза» стал бывший вице-губернатор Петербурга
В школах Василеостровского района определились с поставщиком детского питания
Петербургские депутаты рассмотрят законопроект о планировании комплексного ...
Народные сходы и борьба на бумаге: как петербуржцы встали на защиту ВНИИБ ...