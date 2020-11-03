На ремонт перекрестка на Петроградке потратят 5,9 млн рублей

В Северной столице собираются отремонтировать перекресток Большой Пушкарской и Съезжинской улиц, расположенных в Петроградском районе. Работы завершат через год.

Как сообщили в Смольном, власти выбрали подрядную организацию на проведение ремонта перекрестка Большой Пушкарской улицы со Съезжинской улицей. Ремонтные работы предстоит провести АО «ГК «Омега».

Подрядчик должен отремонтировать 500 квадратных метров проезжей части и 100 квадратных метров тротуара.

Стоимость контракта составляет 5,9 млн рублей. Согласно документу, подрядная организация должна завершить ремонт перекрестка до 15 ноября следующего года.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что с 29 по 31 октября жителей Петербурга ждут новые транспортные ограничения в связи с ремонтом дорог.