МЧС предупреждает петербуржцев о сильном ветре до 23 м/с

Петербургское управление МЧС предупредило горожан о сильном ветре, который ожидается в среду, 5 ноября.

Согласно прогнозу синоптиков из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», ветер в среду будет дуть с юго-запада, запада. Скорость его порывов составит до 23 метров в секунду.

Петербуржцам рекомендуют закрыть окна, припарковать автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций либо поставить в гараж.

Кроме того, пешеходам советуют обходить стороной рекламные щиты, деревья и дома с неустойчивой кровлей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что все парки Петергофа закрыли из-за штормового предупреждения. Однако для посетителей останутся открытыми музеи Большого петергофского дворца.