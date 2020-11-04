Американцы проголосовали за декриминализацию галлюциногенных грибов

Избиратели города Вашингтон (США) проголосовали за декриминализацию выращивания, хранения и некоммерческого распространения галлюциногенных грибов.

Как сообщает The Hill, голосование по вопросу декриминализации галлюциногенных грибов прошло в рамках дня всеобщих выборов 3 ноября. Идею поддержало большинство жителей округа Колумбия — более 76%.

Теперь полиция отнесет «выращивание, культивирование, покупку, транспортировку, распространение и хранение и/или причастность к практике с растениями и грибами-энтеогенами» в категорию наименее важных направлений своей работы.

Кроме того, 3 ноября жители Нью-Джерси одобрили легализацию употребления марихуаны в рекреационных целях. Такие меры вынесли на голосование еще в пяти штатах. А жители Орегона выступили за отмену уголовного наказания за хранение небольшого количества тяжелых наркотиков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что более 100 млн американцев отдали свои голоса досрочно на президентских выборах в США.