На Рубинштейна появится платная парковка

На ней смогут оставлять 104 машины.

В центре Санкт-Петербурга на одной из самых популярных улиц появится платная парковка. Об этом пишет «Мойка78», ссылаясь на проект распоряжения комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

На улице Рубинштейна хотят сделать платные парковочные места, на которых смогут размещаться до 104 машин. К слову, долгое время в Северной столице не действовала система платных парковок, так как власти не могли получить доступ к персональным данным автомобилистам. Система заработала с марта 2020 года.

Напоминаем, что барную улицу сделали пешеходной в выходные и праздничные дни. Теперь проезд по главной барной улице Петербурга будет запрещен с 22:00 пятницы до 8:00 субботы, а также с 22:00 субботы до 8:00 воскресенья.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербуржцы требуют включить в перечень зеленых насаждений парковку чиновников на углу Бирочной и Новгородской.