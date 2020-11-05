Петербургскую дамбу закроют из-за сильного ветра после обеда

Порывы ветра будут достигать 23м/с.

В Санкт-Петербурге сегодня, 5 ноября, ожидается закрытие затворов дамбы в связи с ухудшающейся погодой. Об этом рассказали в пресс-службе Комплекса защитных сооружений.

В ГУ МЧС РФ по городу отметили, что порывы ветра в четверг могут достигать 23 м/с, а в ФГБУ «Северо-Западное УГМС» заявили о повышении уровня воды в устье реки Невы до критических значений. В связи с этим затворы начнут закрываться в половину четвертого дня.

«Движение судов по Кронштадтскому корабельному фарватеру временно останавливается», — говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге аварийные бригады готовятся к ликвидации последствий сильного ветра. Горожанам рекомендуют по возможности не выходить из дома.