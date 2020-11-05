В Московском районе заработает еще один детский сад

В Московском районе заработает еще один детский сад
Детский сад. Фото: pixabay.com

Здание уже ввели в эксплуатацию. Посещать учреждение смогут 140 детей.

В Московском районе ввели в эксплуатацию детский сад. Об этом сообщили сегодня, 5 ноября, в пресс-службе администрации Санкт-Петербурга.

Дошкольное учреждение построили на Дунайском проспекте. Посещать детский сад смогут 140 детей. Известно, что трёхэтажное здание появилось во дворе квартала жилого комплекса. Для юных петербуржцев в нем предусмотрены бассейн, игровые, спальни, столовые, залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в ЖК «Солнечный город» появится еще один детский сад. Отмечается, что это – пятый детский сад в жилом комплексе. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в современных детских садах должно быть все для развития малышей.

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