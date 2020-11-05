В Мурино планируют открыть два общественных пространства

Город принял участие в федеральной программе и получит средства на благоустройство.

В Мурино собираются создать два общественных пространства, где местные жители смогут проводить свободное время. Об этом сообщает Online47.ru.

Известно, что город принял участие в программе «Формирование комфортной городской годы». Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко заявил, что в голосовании приняли участие более 70 тысяч человек. В результате победили два проекта — «Берег реки Охта» от Школьного моста до Токсовского шоссе и «Улица Шувалова и улица Графской (1 этап)».

Средства на реализацию задуманного выделят как из областного, так и из федерального бюджетов. Также в ближайшее время Мурино пример участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Возможно, в городе появится еще одно пространство – «Графский пруд».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Дрозденко остался доволен благоустройством в парках Всеволожска.