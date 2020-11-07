В Петербурге ожидается усиление ветра

В Петербурге ожидается усиление ветра
Последствия сильного ветра. Фото: Дорожный комитет Ленинградской области и ГКУ «Ленавтодор»

Спасатели просят горожан быть осторожнее и беречь свое имущество от повреждений.

В Санкт-Петербурге сегодня, 7 ноября, ожидается усиление ветра. Об этом рассказали в пресс-службе Главного управления МЧС по городу. Порывы ветра могут достигать 15 метров в секунду. До этого непогода бушевала в Ленинградской области ночью. Спасатели отмечают, что из-за сильного ветра может увеличиться количество несчастных случаев, так что стоит держаться подальше от деревьев и хлипких конструкций. Беречь нужно не только себя, но и свое имущество – например, автомобиль.

«Будьте внимательны и осторожны!»,

— напомнили в МЧС.

Напоминаем, что воздух в Петербурге прогреется до плюс 11 градусов, а в Ленобласти даже до 13 градусов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Петербург идет на температурный рекорд: город ждет теплая суббота без дождей.

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