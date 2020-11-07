Власти Петербурга выделили 900 млн рублей на оплату коммунальных услуг

В связи с эпидемиологической обстановкой некоторые семьи не могли расплатиться самостоятельно.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Николай Бондаренко заявил, что на субсидии претендовали более 71,4 тысяч семей. За 10 месяцев на выплату их коммунальных услуг выделили 905 миллионов рублей. Из бюджета на эти цели предусмотрено около одного миллиарда рублей. Об этом сообщили в администрации города.

Отмечается, что все еще можно подать заявление о предоставлении субсидии. Для этого нужно составить заявление на портале Госуслуг или в Городском центре жилищных субсидий. Многие граждане обращаются за услугой дистанционно.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге могут изменить условия расселения коммуналок — помощь получат только льготники.