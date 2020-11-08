Петербург отсыпается: пробки на улицах всего 1 балл

Воскресным утром 8 ноября дорожная ситуация в Северной столице оценивается на один балл. На дорогах есть некоторые затруднения, но их создают ограничения движения.

Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Карты». Утром в воскресенье в Петербурге нет ни одной серьезной пробки. Свободны даже выезды из пригородов. Самая «тяжелая» ситуация обстоит на Таллинском шоссе по направлению в Петербург, перед ж/д станцией Лигово. Судя по карте, там ведутся дорожные работы.

Кроме того, небольшой затор образовался на перекрестке набережной Обводного канала и Лермонтовского проспекта. Водителей предупреждают об опасном участке.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупреждают об ограничениях дорожного движения.