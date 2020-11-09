На Каменноостровском проспекте горит заброшенное здание

В Петроградском районе Петербурга произошел пожар: горит дом, в котором проходит капитальный ремонт.

Об этом сообщает 78.ru. Все произошло утром в понедельник, 9 ноября, в заброшенном доме, расположенном на пересечении улицы Чапыгина и Каменноостровского проспекта.

На месте происшествия работают пожарные. Как сообщили в пресс-службе петербургского управления МЧС России, внутри бесхозного здания горит мусор. Огонь распространился по площади 50 квадратных метров. Сведений о пострадавших не поступало.

Причины пожара пока не известны.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что спасатели помогли ликвидировать последствия серьезного ДТП под Ушаками. В результате автомобилисты стояли в пробке несколько часов в ожидании ликвидации последствий инцидента.