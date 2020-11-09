Власти Финляндии хотят открыть границу для россиян

Закон об открытии туризма хотят подготовить к Рождеству.

Финские власти хотят, чтобы в страну смогли ездить туристы из стран, в которых не самая лучшая эпидемиологическая обстановка. Об этом пишет издание Yle.

Источники уверяют, что закон об открытии туризма планируют подготовить к Рождеству. Политики решились на такой шаг, так как в последнее время в страну практически никто не приезжает, что негативно сказывается на экономике.

Власти надеются, что на праздники приедут туристы, которые помогут восстановиться отрасли благодаря своим покупкам. По предварительным данным, чтобы попасть в Финляндию, нужно будет сдать тест на коронавирус.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что собаки в аэропорту Финляндии находят коронавирус быстрее ПЦР-тестов. На данный момент в эксперименте приняли участие более двух тысяч пассажиров и 16 животных, которые работают посменно.