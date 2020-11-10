На ж/д переезде в Тосненском районе на ночь введут реверсивное движение

На участке трассы А-120 «Санкт-Петербургское южное полукольцо» введут реверсивное движение и ограничение скорости, сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Временное реверсивное движение введут на железнодорожном переезде в поселке Стекольный в Тосненском районе Ленобласти. Проезд будет затруднен в период с 22.00 10 ноября до 06.00 11 ноября. Помимо этого, автомобилям будет разрешено ехать со скоростью не больше 40 км/ч.

В это время на железнодорожном переезде будут проводиться ремонтные работы. Водителей предупредят об ограничениях, установив временные дорожные знаки, дорожные конуса.

Автомобилистов просят быть внимательными и осторожными, а также строго соблюдать требования временных дорожных знаков.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербуржцев предупреждают об ограничениях дорожного движения.