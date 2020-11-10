В Московском районе жилые дома оставили без отопления

В Московском районе Петербурга несколько десятков зданий остались без отопления, сообщили в пресс-службе районной администрации.

Отключение отопления произошло по причине производства ремонтных работ на теплосетях, которые проводит АО «Теплосеть Санкт-Петербурга».

Об этом стало известно во вторник, 10 ноября. Сообщается, что только на улице Костюшко батареи перестали давать тепло в 30 зданиях. Отопление также отключили в домах на нечетной стороне Варшавской улицы от №61 до №79.

Центрального отопления пока нет и на Краснопутиловской улице, а также в домах на Ленинском проспекте и площади Конституции.

Работы по ремонту должны закончить к шести часам утра в среду, 11 ноября.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Выборгском районе идет реконструкция пяти километров теплосетей.