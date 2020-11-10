Верховный суд России окончательно установил границы памятников на Охте

Апелляционная коллегия Верховного суда России отклонила жалобу петербургского депутата и его помощника и не стала отменять приказ Минкультуры.

Депутат Борис Вишневский и Павел Шапчиц требовали отменить приказ Минкульта, утверждающий границы объекта культурного наследия. Приказ №250 включает в госреестр объект культурного наследия «Ниеншанц (Охта 1) Шведская крепость 1611-1703 гг., участки культурного слоя неолита и раннего металла V-II тыс. до н.э. и грунтового могильника XVI-XVII вв.»

Как сообщает «Коммерсантъ», приказ оспаривали не только петербургские градозащитники, но и ПАО «Газпром нефть», которая хотела окончательно утвердить границы памятников на Охтинском мысе, чтобы продолжить реализацию проекта нового городского пространства и ландшафтного парка.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что петербургский суд принял иск «Газпрома» к КГИОП по Охтинскому мысу.