Утренние пробки на дорогах Петербурга оцениваются в 4 балла

Утром в среду, 11 ноября, дорожная ситуация в Северной столице оценивается на четыре балла.

Согласно данным сервиса «Яндекс.Карты», самые серьезные пробки наблюдаются на выезде из Металлостроя, Таллинском шоссе перед Лигово, проспекте Стачек в районе Кронштадтской площади, на выездах из Кудрово, на Октябрьской набережной и Народной улице в районе Володарского моста, а также на выезде из Мурино.

Кроме того, водителям придется провести дополнительное время на перекрестке проспекта Непокоренных с Гражданским проспектом, Светлановской площади, на Троицком мосту, Большом проспекте П.С.

Красным цветом выделены и Невский проспект у Московского вокзала, Витебский проспект

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на петербургской дамбе закроют две полосы из-за ремонта.