Здания Петербурга не останутся без подсветки перед Новым годом

Здания Петербурга не останутся без подсветки перед Новым годом
Подсветка на Московском проспекте. Фото: "Ленсвет"

Компания «Ленсвет» в преддверии Нового года пообещала не отключать объекты подсветки зданий в ночные часы, сообщили в пресс-службе учреждения.

Оформленные декоративной подсветкой достопримечательности должны создавать единое целое с новогодними гирляндами как в вечернее, так и в ночное время, считают в «Ленсвете».

В прошлом году была проведена плановую замену устаревших светильников на новые светодиодные, высвободив 1 МВт электроэнергии, что позволило городу сэкономить 33 млн рублей. До конца 2020 года в Петербурге заменят оставшиеся ртутные светильники во всех районах. К концу 2021 года экономия на электроэнергии составит более 91 млн рублей.

На сегодняшний день для подсветки полутысячи городских памятников, фасадов, мостов задействовано 91,5 тыс. маломощных светильников.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что центр Петербурга может остаться без ночной подсветки из-за коронавируса.

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