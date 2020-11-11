В Ленобласти ожидается снежный четверг

В Ленобласти ожидается снежный четверг
В городе пойдет мокрый снег. Фото: pixabay.com

Автомобилистов предупредили о гололедице – стоит быть осторожнее, чтобы избежать аварий.

В Ленинградской области в четверг, 12 ноября, ожидается мокрый снег и гололедица. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС РФ по региону.

Синоптики рассказали, что днем будет облачная погода, временами будет идти мокрый снег. Дороги из-за этого станут скользкими, так что автомобилистам стоит быть осторожнее и соблюдать скоростной режим.

Ветер разгонится до 5 метров в секунду. Днем воздух прогреется до шести градусов, а ночью столбик термометра опустится до отметки в минус один градус. Специалисты добавили, что атмосферное давление практически не будет меняться.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что синоптик предупредил россиян о похолоданиях. В Петербурге и Москве погода будет характерной для ноября.

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