В Петербурге еще одна больница начала прием коронавирусных пациентов

В больницах стало больше коек для коронавирусных пациентов. Фото: Baltphoto

В больницах стало больше коек для коронавирусных пациентов. Фото: Baltphoto

Там развернуто 660 коек для зараженных инфекцией.

В Санкт-Петербурге 11 ноября стало известно о том, что еще одна больница начала принимать коронавирусных пациентов. Об этом сообщили в социальной сети «Вконтакте» в официальном сообществе комитета по здравоохранению.

Речь идет о Многопрофильной больнице №2. Там развернули 660 коек для зараженных инфекцией. Среди взрослых стационаров, в которых лечат коронавирус, присутствуют Клиническая больница им. С.П. Боткина, Больница св. Георгия и прочие медицинские учреждения.

Детей готовы принимать в Детской больнице №5 им. Н.Ф. Филатова и в ФГБОУ ВО СПбГПМУ Минздрава России.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Москве из-за коронавируса скончался 71 пациент. Общее количество случаев заражения достигло отметки в 7573.