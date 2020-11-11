В Петербурге перенесли крупный музыкальный фестиваль «Маятник Фуко»

В Петербурге перенесли крупный музыкальный фестиваль &#171;Маятник Фуко&#187;
Фестиваль перенесли на май 2021 года. Фото: Pixabay

Мероприятие не будут проводить в ноябре из-за пандемии коронавируса.

В Санкт-Петербурге в очередной раз перенесли фестиваль «Маятник Фуко», который должен был состояться 15 ноября. Организаторы не хотят рисковать здоровьем посетителей и артистов, поэтому вновь переносят мероприятие. Также фестиваль невозможен из-за ограничений Смольного – на мероприятиях в помещениях не может находиться более 50 человек.

Напоминаем, что изначально «Маятник Фуко» должен был состояться 21 марта, но его перенесли из-за пандемии. Теперь ожидается, что артисты выступят 21 мая 2021 года. Возможно, именно тогда петербуржцы смогут увидеть своих любимых музыкантов на сцене.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врач призвал не покупать антибиотики для лечения коронавируса. Он считает, что они неэффективны при борьбе с инфекцией.

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